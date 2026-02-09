Kayseri, Erbil'le 'Kardeş Şehir' oluyor

Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı, Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının 26. gündem maddesinde yer alan “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Irak'ın Erbil şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi” talebi, meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesi ile birlikte oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

KAYSERİ, ERBİL’LE KARDEŞ ŞEHİR OLDU

Meclis gündeminde kabul edilmesinin ardından Kayseri, Irak’ın Erbil şehri ile ‘Kardeş Şehir’ oldu.

Kayseri’nin kardeş şehir olduğu şehirler ise şu şekilde;

Saarbrücken, Almanya

Almanya Krefeld, Almanya

Nalçik, Rusya

Fransa Strazburg, Fransa

Mostar, Bosna Hersek

Azerbaycan Şuşa, Azerbaycan

Libya Mısrata, Libya