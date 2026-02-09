Kayseri, Erbil'le 'Kardeş Şehir' oluyor

Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısında karara bağlanan gündem maddesi ile Kayseri, Irak'ın Erbil şehri ile 'Kardeş Şehir' oldu.

Kayseri, Erbil'le 'Kardeş Şehir' oluyor

Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı, Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının 26. gündem maddesinde yer alan “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Irak'ın Erbil şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebinin görüşülmesi” talebi, meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesi ile birlikte oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

KAYSERİ, ERBİL’LE KARDEŞ ŞEHİR OLDU
Meclis gündeminde kabul edilmesinin ardından Kayseri, Irak’ın Erbil şehri ile ‘Kardeş Şehir’ oldu. 
Kayseri’nin kardeş şehir olduğu şehirler ise şu şekilde;
Saarbrücken, Almanya
Almanya Krefeld, Almanya
Nalçik, Rusya
Fransa Strazburg, Fransa
Mostar, Bosna Hersek
Azerbaycan Şuşa, Azerbaycan
Libya Mısrata, Libya

Haber Merkezi

