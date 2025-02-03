Kayseri Erciyes OSB'de ön tahsis işlemleri başlıyor

Büyüksimitci, yaptığı açıklamada, Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB ve Geri Dönüşüm İhtisas OSB projelerinin devam ettiğini belirterek, "İnşallah bunları da hızlıca hayata geçirerek, sanayimizin katma değerini artıracak, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim altyapılarını güçlendireceğiz. Bu projelerle, hem çevresel sürdürülebilirliği destekleyerek geri dönüşüm alanında öncü adımlar atacağız hem de savunma ve havacılık sanayisinde yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitemizi artıracağız" dedi.

Yeni OSB projeleriyle Kayseri'nin sanayi kapasitesinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedefleniyor.