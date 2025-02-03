Kayseri Erciyes OSB'de ön tahsis işlemleri başlıyor

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin dördüncü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olan Erciyes OSB'nin kurulacağını ve bu yıl sanayicilere ön tahsis işlemlerine başlanacağını açıkladı.

Kayseri Erciyes OSB'de ön tahsis işlemleri başlıyor

Büyüksimitci, yaptığı açıklamada, Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB ve Geri Dönüşüm İhtisas OSB projelerinin devam ettiğini belirterek, "İnşallah bunları da hızlıca hayata geçirerek, sanayimizin katma değerini artıracak, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim altyapılarını güçlendireceğiz. Bu projelerle, hem çevresel sürdürülebilirliği destekleyerek geri dönüşüm alanında öncü adımlar atacağız hem de savunma ve havacılık sanayisinde yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitemizi artıracağız" dedi.

Yeni OSB projeleriyle Kayseri'nin sanayi kapasitesinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedefleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Aile Platformu'nda Hormonal İlaçların ve Cinsiyet Değişiminin Etkileri konuşuldu
Kayseri Aile Platformu'nda Hormonal İlaçların ve Cinsiyet Değişiminin Etkileri konuşuldu
Ayşe Böhürler, Alev Alatlı Sempozyumu'nda güçlü ve etkili mesajlar verdi
Ayşe Böhürler, Alev Alatlı Sempozyumu'nda güçlü ve etkili mesajlar verdi
Kayseri'ye Yeni Bir Lezzet Durağı: Kanatçı Fiko Açıldı
Kayseri'ye Yeni Bir Lezzet Durağı: Kanatçı Fiko Açıldı
Şubat 2025 Kira Artış Oranı Belirlendi
Şubat 2025 Kira Artış Oranı Belirlendi
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Şubat Ayı İstişare toplantısını gerçekleştirdi
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Şubat Ayı İstişare toplantısını gerçekleştirdi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 'Aile Kavramı' üzerine konuşacak
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 'Aile Kavramı' üzerine konuşacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!