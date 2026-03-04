  • Haberler
  • Kayseri-Erciyes, Pınarbaşı-Gürün ve Pınarbaşı- Göksun yolu trafiğe kapalı

Kayseri-Erciyes, Pınarbaşı-Gürün ve Pınarbaşı- Göksun yolu trafiğe kapalı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Erciyes yolunun tüm araç trafiğine, Pınarbaşı-Gürün ve Pınarbaşı- Göksun yolunun ise tır ve çekici trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrollerinde Kayseri-Erciyes yolunun tüm araç trafiğine, Pınarbaşı-Gürün ve Pınarbaşı- Göksun yolunun ise tır ve çekici trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Saat 10:30 itibarıyla yol durumu ise şu şekilde;

Kayseri/Erciyes Yolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol iki yönlü olarak tüm araçlar için trafiğe kapalı.
Kayseri/Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin kuru. Yol trafiğe açık.
Kayseri/Ankara Karayolu: Hava açık, yağış yok, zemin kuru. Yol trafiğe açık.
Kayseri/Sivas Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin kuru. Yol trafiğe açık.
Kayseri/Malatya Karayolu: Hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Kayseri/Yozgat Karayolu: Hava açık, yağış yok, zemin kuru. Yol trafiğe açık.
Kayseri/Niğde Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut, zemin ıslak. Yol trafiğe açık.
Pınarbaşı/Gürün Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı. TIR/çekici trafiğine kapalı.
Pınarbaşı/Göksun Karayolu: Hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı. TIR/çekici trafiğine kapalı.

Haber Merkezi

