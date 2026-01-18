Kayseri, Erciyes'ten daha soğuk

Yapılan son meteorolojik tespitlere göre Erciyes Kayak Merkezi'nde hava sıcaklıkları 1 derece olarak ölçülürken Kayseri şehir merkezinde sıcaklıklar ise -12 derece olarak açıklandı.

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışları, soğuk  havaları da beraberinde getirdi. Gece saatlerinde Tomarza -28,6 derece ile Türkiye’nin en soğuk 6. yeri, Kayseri’nin ise en soğuk bölgesi oldu.

KAYSERİ, ERCİYES’TEN DAHA SOĞUK
Yapılan son Meteorolojik değerlendirmelere göre Erciyes Kayak Merkezi’nde sıcaklık 1 derece olarak ölçüldü. An itibariyle Kayseri şehir merkezinde sıcaklıklar ise -12 dereceye kadar düştü. Şehir merkezinde ölçülen sıcaklıklara göre Kayseri’nin Erciyes’ten daha soğuk olması ise dikkat çekti.

Haber Merkezi

