Kayseri, Erciyes’ten daha soğuk

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışları, soğuk havaları da beraberinde getirdi. Gece saatlerinde Tomarza -28,6 derece ile Türkiye’nin en soğuk 6. yeri, Kayseri’nin ise en soğuk bölgesi oldu.

KAYSERİ, ERCİYES’TEN DAHA SOĞUK

Yapılan son Meteorolojik değerlendirmelere göre Erciyes Kayak Merkezi’nde sıcaklık 1 derece olarak ölçüldü. An itibariyle Kayseri şehir merkezinde sıcaklıklar ise -12 dereceye kadar düştü. Şehir merkezinde ölçülen sıcaklıklara göre Kayseri’nin Erciyes’ten daha soğuk olması ise dikkat çekti.