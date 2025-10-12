  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri ERVA Spor Taekwando takımından KKTC'de ikincilik

Kayseri ERVA Spor Taekwando takımından KKTC'de ikincilik

Kayseri ERVA Spor Taekwando takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen KKTC 22. Asıa WTF GTF OPIN Şampiyonası Genel Klasmanda 6 altın, 5 gümüş madalya kazanarak ikinci oldu.

Kayseri ERVA Spor Taekwando takımından KKTC'de ikincilik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde KKTC 22. Asıa WTF GTF OPIN  Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonaya, Kayseri ERVA Spor Taekwando takımı katıldı. Katılan Kayseri ERVA Spor Taekwando takımı sporcuları Genel Klasmanda 6 altın, 5 gümüş madalya kazanarak, takım halinde ikinci oldu. Şampiyonada ERVA Jandarma, ERVA Emniyet, ERVA Kesop, ERVA Boyteks ve ERVA Taekwando takımları KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yeşilyurtspor - Erciyes 38 FK: 0-0
Yeşilyurtspor - Erciyes 38 FK: 0-0
Kayseri'de hafif zirai don uyarısı
Kayseri’de hafif zirai don uyarısı
2 kişiyi silahla yaralayan 2 şahıs tutuklandı
2 kişiyi silahla yaralayan 2 şahıs tutuklandı
Kayseri Uluslararası öğrencilerin makale başarısı
Kayseri Uluslararası öğrencilerin makale başarısı
Artrit: Eklem sağlığını tehdit eden hastalık
Artrit: Eklem sağlığını tehdit eden hastalık
Bakanlıktan 'kira stopajı' iddialarına açıklama: 'Gündemimizde böyle bir değişiklik yok'
Bakanlıktan ‘kira stopajı’ iddialarına açıklama: “Gündemimizde böyle bir değişiklik yok”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!