Kayseri ERVA Spor Taekwando takımından KKTC'de ikincilik
Kayseri ERVA Spor Taekwando takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen KKTC 22. Asıa WTF GTF OPIN Şampiyonası Genel Klasmanda 6 altın, 5 gümüş madalya kazanarak ikinci oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde KKTC 22. Asıa WTF GTF OPIN Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonaya, Kayseri ERVA Spor Taekwando takımı katıldı. Katılan Kayseri ERVA Spor Taekwando takımı sporcuları Genel Klasmanda 6 altın, 5 gümüş madalya kazanarak, takım halinde ikinci oldu. Şampiyonada ERVA Jandarma, ERVA Emniyet, ERVA Kesop, ERVA Boyteks ve ERVA Taekwando takımları KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.