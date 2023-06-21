Kayseri Esen Metal SK'da, 3 transfer birden

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Esen Metal Spor Kulübü, yeni sezon öncesi 3 isim ile anlaştı.

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  • 21.06.2023 08:34
  • Güncelleme: 21.06.2023 08:34
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Kayseri Esen Metal SK'da, 3 transfer birden
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Kayseri Esen Metal Spor Kulübü, yeni sezon öncesi 3 isim ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Metal Spor Kulübü, yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi isim değişikliği yapan ve ardından transfer için düğmeye basan Kayseri Esen Metal Spor Kulübü 3 önemli ismi kadrosuna dahil etti. Kayseri Esen Metal Spor Kulübü, dış transferde Erciyes Esen Makina FK’dan Mehmet Yaman, Bahtiyar Ekici ve son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Osmancık Belediyespor forması giyen Hakan Bahran’ı transfer etti.

Kayseri Esen Metal Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig hedefleri doğrultusunda Hakan Bahran, Mehmet Yaman ve Bahtiyar Ekici ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın hem kulübümüz hem de oyuncularımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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