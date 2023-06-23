Kayseri Esen Metal SK'da transferde hız kesmiyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Esen Metal Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transferde hız kesmiyor.

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  • 23.06.2023 08:44
  • Güncelleme: 23.06.2023 08:44
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Kayseri Esen Metal SK'da transferde hız kesmiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Kayseri Esen Metal Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transferde hız kesmiyor.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Metal Spor Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda genç ve güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kayseri Esen Metal Spor Kulübü 5 önemli ismi kadrosuna dâhil etti. Kayseri Esen Metal Spor Kulübü, dış transferde Kayserigücü FK’dan Abdullah Gürbüz, Güneşspor’dan Abdulsamet Ülger, Sungur FK’dan Sait Mert Akgöz, Hacılar Erciyesspor Eren Kocaeren ve Kayseri Şekerspor’dan Batuhan İlhan’ı transfer ederek kadrosuna kattı.

Kayseri Esen Metal Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig hedefleri doğrultusunda Abdullah Gürbüz, Sait Mert Akgöz, Eren Kocaeren, Batuhan İlhan ve Abdulsamet Ülger anlaşmaya vardı. Anlaşmanın hem kulübümüz hem de oyuncularımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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