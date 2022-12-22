Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu Yapılacak

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu 18 Ocak'ta yapılacak.

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  • 22.12.2022 10:22
  • Güncelleme: 22.12.2022 11:30
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu Yapılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu 18 Ocak’ta yapılacak.

Kooperatifin 2021-2022 yılları olağan genel kurul toplantısı 18 Ocak 2023’te yapılacak. Saat 11.00’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 Ocak 2023 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar yapılacak.

İHA

Kayseri Gündem
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