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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konut Yapı Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konut Yapı Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 'Bu yıl konutlarımız için hazırlık aşamamız olacak, inşallah gelecek yıl konutlarımızın temeli için çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Konutlarımız için arsalarımızı aldık. Konutlar Şehir Hastanesi'ne yakın bir yerde inşa edilecek' dedi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konut Yapı Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı

S.S. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konut Yapı Kooperatifi’nin Olağan Genel Kurulu, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlendi. 

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen Genel Kurul toplantısına TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, Oda Başkanları ve kooperatif ortakları katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılan genel kurulda gündemde yer alan maddeler okunarak, oybirliği ile kabul edilip karara bağlandı. 
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, konuşmasında konut projesinin detaylarına yer verdi. Esnaf ve sanatkarlara hizmet etmeye, proje üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Odakır, “Genel kurulumuza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alınan kararlarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yıl konutlarımız için hazırlık aşamamız olacak, inşallah gelecek yıl konutlarımızın temeli için çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Konutlarımız için arsalarımızı aldık. Konutlar Şehir Hastanesi’ne yakın bir yerde inşa edilecek. Verdiğimiz hiçbir sözü yerine getirmediğimiz olmadı. Bir kez daha söz veriyoruz, konutlarımızı mümkün olan en kısa sürede tamamlayıp teslim etmeyi, mutluluğunuza ortak olmayı temenni ediyoruz. Tekrardan teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan da konuşmasında KESOB Başkanı Şeyhi Odakır’ın bugüne dek hayata geçirdiği projelere değinip tebrik etti ve mevcut konut projesinin de başarıyla tamamlanacağını belirterek, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Haber Merkezi

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