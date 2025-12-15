  • Haberler
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), 50 bin esnafın temsil edileceği yeni hizmet binasının inşaatını hızla sürdürüyor. 3 Ekim 2025'te temel atma töreni gerçekleştirilen bina, kaba inşaat aşamasında 78 günde önemli bir mesafe kat etti.

Kayseri Esnafı Yeni Hizmet Binasına Kavuşuyor: KESOB'un İnşaatı 78 Günde Tamamlanma Aşamasında

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, projenin ilerleyişi hakkında bilgi vermek üzere şantiyeyi ziyaret etti ve işçilerle bir araya geldi.

Modern ve Müstakil Bir Yapı

KESOB Başkanı Odakır, yeni hizmet binasının Kayseri’ye yakışır bir eser olacağını belirtti. "Temelimizi attık ve hızla inşaata devam ediyoruz. Nihayet esnaf ve sanatkarlarımız, modern bir hizmet binasına kavuşacak," dedi. Binanın bodrum, zemin ve birinci katı tamamlanırken, ikinci katın kolonları da bitirildi. Odakır, hava koşullarının elvermesi durumunda yıl sonuna kadar kaba inşaatın tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Ekip Çalışması ve Ciddiyet Vurgusu

Başkan Odakır, iş takibinin önemine dikkat çekerek, "Söz vermekle bitmiyor; işlerinizi sıkı takip etmeniz gerekiyor," şeklinde konuştu. Şantiyedeki ekiplerin süreci yakından izlediğini ve gerektiğinde müdahale ederek işleri hızlandırmaya çalıştıklarını vurguladı. "Bu eser, Kayseri'nin sahiplenip yakıştırdığı bir yapı olacak," dedi.

Yeni hizmet binası tamamlandığında, bodrum, zemin ve artı iki kat ile toplamda 4 katlı bir yapı haline gelecek. En üst katta bir teras katı bulunacak. 2 bin metrekarelik bu yapı ile esnaf ve sanatkarlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve şehre vizyon katılması hedefleniyor. Başkan Odakır, açılış töreninde bu heyecanı paylaşmak için sabırsızlandığını belirtti.

Haber Merkezi

