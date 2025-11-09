  • Haberler
Kayseri Esnafından Gazze'ye Destek: 'Bir Günlük Gelirimi Gazze'ye Bağışlıyorum' Kampanyası

Kayseri'de bazı esnaflar, Filistin'le Dayanışma Platformu (KAYFİDAP), Kayseri İHH ve Ribat Eğitim Vakfı iş birliğiyle anlamlı bir dayanışma kampanyası başlattı.

“Bir Günlük Gelirimi Gazze’ye Bağışlıyorum” adıyla yürütülen kampanya kapsamında esnaflar, bir günlük kazançlarını Gazze halkına destek olmak amacıyla bağışlıyor.

Şu ana kadar 10 iş yerinde uygulanan kampanyanın, önümüzdeki günlerde Kayseri genelinde daha geniş bir katılımla devam etmesi bekleniyor. Çeşitli sektörlerden esnafın gönüllü olarak katıldığı çalışma, şehir genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı.

Kayseri İHH Genel Koordinatörü Sait Naci Çamdalı, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gazze halkı aylardır büyük bir zulümle karşı karşıya. Kayseri esnafımızın bu vicdani çağrıya duyarlılık göstermesi bizleri son derece mutlu etti. Her bir iş yeri sahibine, çalışanına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma, Kayseri halkının mazlumlara karşı gösterdiği vefanın en güzel örneklerinden biridir.”

Kampanya kapsamında toplanan bağışlar, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Ribat Eğitim Vakfı aracılığıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

