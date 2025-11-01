Kayseri Esnafından Gazze'ye Sessiz Çığlık: Günlük Gelirlerini Bağışladılar

Günlük gelirlerinin tamamını Gazze’deki yaraların sarılması için yardım kuruluşlarına bağışlayacaklarını duyuran esnaflar, hem Kayseri’de hem Türkiye genelinde takdirle karşılandı.

Bu anlamlı adım, sadece bir bağış değil; insanlık onuruna sahip çıkmanın, mazlumun yanında durmanın sessiz ama güçlü bir ifadesi oldu.

Kayseri’de başlayan bu iyilik hareketinin, Türkiye’ye ve dünyaya yayılması umut ediliyor. Gazze için atılan bu adım, ticaretin ötesinde bir vicdan meselesine dönüşüyor.