  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Esnafından Gazze'ye Sessiz Çığlık: Günlük Gelirlerini Bağışladılar

Kayseri Esnafından Gazze'ye Sessiz Çığlık: Günlük Gelirlerini Bağışladılar

Kayseri'de vicdanı harekete geçiren örnek bir dayanışma yaşandı. Okyanus Kitabevi, Arzugül Eşarp ve Yörük Giyim gibi duyarlı esnaflar, dükkânlarını 'kazanç için değil, kardeşlik için' açtı.

Kayseri Esnafından Gazze'ye Sessiz Çığlık: Günlük Gelirlerini Bağışladılar

Günlük gelirlerinin tamamını Gazze’deki yaraların sarılması için yardım kuruluşlarına bağışlayacaklarını duyuran esnaflar, hem Kayseri’de hem Türkiye genelinde takdirle karşılandı.

Bu anlamlı adım, sadece bir bağış değil; insanlık onuruna sahip çıkmanın, mazlumun yanında durmanın sessiz ama güçlü bir ifadesi oldu. 

Kayseri’de başlayan bu iyilik hareketinin, Türkiye’ye ve dünyaya yayılması umut ediliyor. Gazze için atılan bu adım, ticaretin ötesinde bir vicdan meselesine dönüşüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Akciğer kanseri yüzde 70 sigara ile ilişkilidir'
“Akciğer kanseri yüzde 70 sigara ile ilişkilidir”
Bakan Tunç, 'Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz'
Bakan Tunç, “Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz”
Jandarma uyardı: 'Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin'
Jandarma uyardı: “Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin”
Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor
Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor
Yasa dışı bahisle mücadeleyi MASAK koordine edecek
Yasa dışı bahisle mücadeleyi MASAK koordine edecek
Akar, 'TBMM'ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir'
Akar, “TBMM’ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!