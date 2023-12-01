Kayseri Fatihi Melik Mehmed Gazi Anlatılacak

1071 sonrası Müslüman Türklere vatan olan Anadolu topraklarının islamlaşmasına katkı sağlamış Sultan Alparslan'ın önemli danışmanlarından, Danışmentli Sultanı Melik Muhammed Gazi memleketi Kayseri'de konuşulacak.

Kayseri ve çevresinin islamlaşmasında başat katkısı olan, Kayseri surları içinde müslüman ibadetgahı olarak yapılan Sultan Camisi Camii Kebir'i yaptıran Melik Mehmed/Muhammed Gazi'nin türbesi yaptırdığı caminin batı cephesinde bulunuyor.

Aynı gün Cuma Namazı sonrası Saat: 13.10'da Camii Kebir yanında bulunan Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi Türbesinde anma programı düzenlenecek.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen, Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet (Muhammet) Gazi’nin hayatının anılacağı ve Prof. Dr. Mustafa Keskin, Araştırmacı Yazar Halit Erkiletlioğlu ile Doç. Dr. Fatih Koca’nın Tasavvuf musiki dinletileriyle katılacağı program 01.12.2023 Cuma günü saat 19.30’da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.