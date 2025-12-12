Kayseri Fatihi Melik Muhammed Gazi, Kayseri'de anıldı

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Danişmentli Hükümdarı Melik Muhammed Gazi 882. Vefat Yıl Dönümü Anma Programı düzenlendi. Anma programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri Müftüsü Durmuş Ayvaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Prof. Dr. Muharrem Kesik, Tarihçi Mehmet Çağırdağ, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, Kur’an tilaveti ve ney dinletisi ile başladı. Ardından plaket töreni, kürsü konuşmaları ve moderatör Prof. Dr. Atabey Kılıç, Prof. Dr. Muharrem Kesik, Tarihçi Mehmet Çağırdağ arasında panel gerçekleşti. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, yaptığı konuşmada Kayseri’nin ‘Makarrı Ulema’ olmasının öncüsünün Melik Muhammed Gazi olduğunu vurgulayarak, “Danişmentlilerin üçüncü hükümdarı. Babası da bugün Pınarbaşı ilçemizde Melikgazi Mahallemiz’de yer alıyor. Danişmentlilerin ikinci hükümdarı, baba Emir Melikgazi ve oğul da Melik Muhammed Gazi. Daha sonrasında biliyorsunuz Muhammed, özellikle Osmanlı dönemlerinde Mehmet olarak söylenmeye başladığı için kaynaklarda da Melik Mehmet Gazi olarak anılmakta. Melik Muhammed Gazi'nin şehrimizde, hani hep söylüyoruz: ‘Şehrin valisi, şehri imar eden, şehri ayağa kaldıran’ derken. Aslında doğru, o zamanlar bir yıkılmış bir şehir vardı ki, tarihi kaynaklar da bundan çok bahsediyor. Özellikle sokakları böyle virane hale gelmiş, surları yıkılmış, şehir korunaklı değil. Ve başkenti, yani burayı merkez haline getirdikten sonra Melik Muhammed Gazi ilk işi, özellikle bu yıkılmışlığı ortadan kaldırıp şehri yeniden imar etmeye başlamıştır. Bugün Cami Kebir'de bir araya geldik. Aslında o çevreye baktığımızda, şehrin o dönemki merkez noktası orası. Yani dışta bir surlarla şehir var ve surların ortasında merkez nokta seçtiği yer Cami Kebir'in olduğu yer. Oraya Anadolu'nun bizim bildiğimiz ilk külliyelerinden birini inşa ettiriyor. 1134-1143'e doğru giden bir tarih ki, hele ki şöyle bir durum var: Biz Anadolu Selçukluların medreselerine baktığımız zaman, şu an tarihini bildiğimiz en erken medreselerden bir tanesi de orada maalesef yıkılmış, medrese tam olarak günümüze gelememiş ama bir külliye halinde türbesi, camiyle beraber Melik Muhammet Gazi. Bir de şöyle düşünelim: O dönem gerçekten önemli savaşlar var. Bunları yaparken şehri imar etmekten de vazgeçmiyor. Yani bütün ordusunu topladıktan sonra, ‘Şehri imar edelim’ demiyor. Bir yandan buna da başlıyor. Ve özellikle Makarrı Ulema biliyorsunuz. Sayın Valim sizler de çokça dile getirirsiniz. Aslında güzel şehrimiz için güzel de bir kelime. Makarrı Ulema olmasının öncüsü Melik Muhammed Gazi. Ne kadar çok ansak da aslında onların bu şehre yaptıkları için bizim anmamız yeterli değil” açıklamalarında bulundu.