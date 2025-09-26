Kayseri Fatihi'nin Kayseri'deki türbesi

Danışmentliler'in ikinci hükümdarı Melik Gazi'nin oğlu Melik Mehmet Gazi, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Ulu Cami'nin yanına kendi türbesini yaptırmıştır. 6 Ocak 1142 tarihinde öldüğü ve kendi yaptırdığı bu türbeye gömüldüğü bilinmektedir.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi, Kayseri Ulu Cami’nin yanında bulunan Melik Mehmet Gazi Türbesi, Danışmentliler'in ikinci hükümdarı Melik Gazi’nin oğlu Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmıştır. Melik Gazi’nin 1134 yılında vefat etmesi üzerine tahta geçen ve Melik ünvanını alan Mehmet Gazi, saltanat sürdüğü kısa süre içerisinde birçok savaşa girip çıkmış, Maraş kontluğuna girerek bazı kaleleri zapt etmiş, Kilikya üzerine sefer yapmış, Menderes Ovasına kadar ilerleyerek, Bizans ordularını birçok bölgede mağlup etmiştir. Kayseri’deki Bizans kuvvetlerini de perişan eden Melik Mehmet Gazi, Kayseri’yi imar ve ihya ederek merkez haline getirmiştir. Kayseri’de, Cami Kebir’in güney bitişiğinde Melik Mehmet Gazi Medresesini ve onun içerisinde kendisine ait türbeyi inşa ettirmiştir. Kayseri’deki Bizans kuvvetlerini bertaraf ederek Kayseri’yi merkez yapmada önemli rol oynamış, yaptığı hizmetlerden dolayı ‘Kayseri Fatihi’ diye anılan Melik Mehmet Gazi, 6 Ocak 1142 tarihinde vefatının ardından kendi yaptığı türbeye defnedilmiştir.

