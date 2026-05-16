Kayseri Fen Lisesi Bilim Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci merkezli eğitim vizyonu doğrultusunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Kayseri Fen Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen “Liselerde Bilim Uygulamaları” etkinlikleri; Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında düzenlenen salon etkinliğinde, Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şürkü Taner Azgın ile Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Şahin Hassan konuşmacı olarak yer aldı. Akademisyenler, öğrencilere bilimsel çalışmaların önemi, çevre bilinci ve dilin doğru kullanımına ilişkin değerli bilgiler aktardı.

Etkinlikte Kayseri Fen Lisesi öğrencileri “Ekolojik Denge”, Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi öğrencileri ise “Türkçe ve Türkçenin Doğru Kullanımı” temalı çalışmalarını başarıyla sundu.

Kayseri Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu tür bilimsel etkinliklerin öğrencilerin bilimsel okuryazarlık düzeylerini artırdığı, araştırma yapma alışkanlığı kazandırdığı ve analitik düşünme becerilerini geliştirdiği vurgulandı. Ayrıca öğrencilerin takım çalışması, etkili iletişim ve problem çözme alanlarında önemli kazanımlar elde ettiği ifade edildi.

“Bilim Her Yerde” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sınavla öğrenci alan okullardan yüzlerce lise öğrencisi bilimle buluşurken; öğretmenler, veliler ve davetliler de öğrencilerin hazırladığı çalışmaları ilgiyle inceledi. Etkinlik sonunda projelerde görev alan öğretmen ve öğrencilere katılım belgeleri takdim edilirken, Kayseri Fen Lisesi tarafından etkinliğe katılan katılımcılara hazırlanan hediyeler de takdim edildi. Program, gün boyu süren sunumlar ve atölye çalışmalarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

