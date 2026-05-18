Kayseri Fen Lisesi'nde TEDx ve Gençlik Şöleni bir arada

Kayseri Fen Lisesi tarafından TEDx etkinliği ve Gençlik Festivali düzenlendi. Gençlik Şölen’inde öğrenci grupları tarafından konserler verilirken, ERVA Spor Kulübü sporcuları çeşitli gösterilerde bulundu.

Organizasyon hakkında bilgiler veren Kayseri Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni ve organizasyon sorumlusu Esra Sarıyer, “Fen Lisesi olarak sadece yapmış olduğumuz bilim uygulamaları ile değil ki bugün TUBİTAK projelerimizin de olduğu bir bilim köşemizde var. Sadece bilimle değil, uluslararası konferanslarında olduğu şu anda hem gençlik spordan hem de Valiliğimizin ERVA Spor Okullarıyla beraber organize olduğumuz bir spor gösteri şölenimizde olacak. Burada biraz bilimi, sanatı, sporu bir arada tuttuğumuz gençlerin her biriyle entegre bir şekilde ne kadar üretken ve ne kadar katılımcı olduğunu gösterdiğimiz bir proje açıkçası. Gençlik Şölen’inde şölen alanlarımız var. Köşelerimiz var, her bir köşe kendi temasında işleyecek burada. Köşelerimizde kendi alanlarında ünlü ve kendi alanlarında çok önemli çalışmalara imza atmış konuşmacılarımız var. Her biri bu köşeleri ziyaret ediyor olacaklar. Onun dışında sportif faaliyetlerimiz olacak. Gerek jimnastik gerek dövüş sporları olsun sportif faaliyetlerimiz ve şovlarımız olacak. Bunun akabinde gençlerimizin yapmış olduğu 3 ayrı gruptan konserlerimiz olacak. İçeride de 6 ayrı konuşmacımızın yer aldığı TEDx konferansımız olacak. En büyük teşekkürümüz gençliğe, bu bizim için çok önemli. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftasında bu gençlerin gücüyle böyle bir proje yapabilmek, aynı şekilde aynı katılımcı gençlerimizle beraber bu kadar şey üretebilmek önce gençlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.