Kayseri Fen Lisesi Öğrencileri Tarihi Noktada Gezi ve Bilgi Aldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve iletişim alanındaki faaliyetleri, genç nesillere yönelik çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Bu kapsamda, Kayseri Fen Lisesi öğrencileri, “Kültür Yolu” Projesi kapsamında tarihi Saat Kulesi’nde bulunan İletişim Ofisi’ni ziyaret etti. Öğrenciler, burada şehirle ilgili değerli bilgiler edinirken, yerel yönetimin gençlere ve kültüre verdiği önemi yakından görme fırsatı buldular. Ziyaret sonunda, öğrenciler, Belediye’nin gençlerle iletişim ve destek çalışmalarına teşekkürlerini ilettiler.