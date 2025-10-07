Kayseri, Filistin için yürüyecek

Yurt genelinde Filistin’e destek olmak isteyen vatandaşlar birçok farkındalık projesiyle bir araya geliyor. Bugün de Kayseri halkı bu akşam Fuzuli Kavşağı’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’nda sonlanacak yürüyüşle Filistin için birlik olacak. Saat 18:30’da başlayacak etkinlik Fuzuli Kavşağı’ndan başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı’na yapılacak yürüyüş ile son bulacak.

Haber Merkezi

