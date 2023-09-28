Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

KAYSERİ EKONOMİSİ NEREYE GİDİYOR? 2022 Yılı Türkiye'nin 500 büyük Sanayi Firmaları arasına bu yıl ancak 17 Kayseri firması girebildi. Ne yazık ki bu 17 firmadan 10 tanesi bir önceki yıl bulundukları sıranın çok altında listede ancak yer bulabildi.

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  • 28.09.2023 12:23
  • Güncelleme: 28.09.2023 12:29
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye ekonomisine katkıları bakımından büyüme trendini gösteren sıralamada maalesef Kayseri Firmalarının bir çoğu bir önceki yılki sıralamadaki yerini korumak şöyle dursun aşağı sıralarda yer aldılar.

2021 Yılında, listeye giren Boyteks A.Ş.,  İpek Mobilya A.Ş. ve  Şirikçioğlu Tekstil A.Ş. ne yazık bu yıl ilk 500’e giremedi. 

Genel anlamda sadece 4 Kayseri Firması Türkiye’nin ilk 500’e giren firma sıralamasında bir önceki yıla göre sıralamanın üstüne çıkmış bulunuyorlar. Hes Kablo A.Ş. 2 sıra, Has Çelik A.Ş. 1 sıra, Yataş A.Ş. 44 sıra ve Coreal Alüminyum A.Ş. de 98 sıra atlayarak yukarı sıralarda yerini aldılar.

ERCİYES ANADOLU HOLDİNG FİRMALARI AŞAĞI SIRALARA DÜŞTÜ

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet yürüten firmalardan sadece Hes kablo A.Ş., iki sıra yukarı atlarken, İstikbal Mobilya A.Ş. 35 sıra, Boyçelik A.Ş. 106 sıra ve Form Sünger A.Ş de 101 sıra aşağılara düştü.  Boyteks A.Ş.’nin de ilk 500’e giremediğini düşündüğümüzde Holding bünyesindeki firmalar ciddi anlamda sıralamada kan kaybetmiş bulunuyorlar.

Bu sıralamadaki Kayseri’nin ekonomik fotoğrafı iyi incelendiğinde,  ekonomimizin ileri mi yoksa her geçen gün geriye mi gittiğinin önemli ipuçlarını bulmak mümkün.
 

Haber Merkezi

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