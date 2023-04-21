Kayseri Futbol İl Temsilcisi Yücel: 'Herkese sonsuz teşekkürler'

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Süper amatör Küme’deki kulüpleri ve heyecan yaşatan sporcuları tebrik ettiğini söyledi.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2022-2023 futbol sezonu tamamlandı. Dün oynanan final maçında Erciyes Esen Makine FK’yi penaltılar ile yenerek kupanın sahibi olan Kayseri Atletikspor BAL’a yükselmek için Play-Out maçı oynayacak. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, “Kayseri Süper Amatör Küme Play- Off finalinde şampiyon olan Kayseri Atletik sporumuzu kutluyorum, Erciyes Esen Makine FK’ya önümüzdeki sezon başarılar diliyorum. Tüm Kayseri’ye bu gururu, heyecanı yaşatan sporcularımızı gözlerinden öpüyor, bu mücadelenin sadece spor olduğunu kabullenmiş ve bu duyguya yakışır davranan yöneticilerine, teknik heyetine teşekkür ediyorum” diye konuştu.