Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, 18 Kasım 2022 tarihli toplantısında Disiplin Kuruluna sevk edilen dosyaları görüşerek karara bağladı.

PAYLAŞ
  • 19.11.2022 10:58
  • Güncelleme: 19.11.2022 11:25
Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, 18 Kasım 2022 tarihli toplantısında Disiplin Kuruluna sevk edilen dosyaları görüşerek karara bağladı.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Avukat Mustafa Kükürtçü başkanlığında toplandı. Hakem, Gözlemci ve Saha Komiserleri raporları ve dosya içeriğini inceleyen kurul, Kayseri Süper Amatör Küme, Kayseri 1. Amatör Küme ve U18 Ligi maçlarında yaşanan olayların dosyalarını inceleyerek karara vardı. Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu tarfından, Gaziosmanpaşaspor’dan Silvan Gezer’e 5 maç, Yaşar Şener’e 3 maç, Kocasinan Ülküspor’dan Ali Cavlak’a 3 maç, Kayseri Yolspor’dan Ömer Bozkuş’a 2 maç, Kocasinan Şimşekspor’dan Fikret Arda İbiş’e 3 maç, Cengiz Eşme’ye 3 maç, Kayseri Atletikspor’dan Emre Tunahan Gürbüz’e 3 maç, Deniz Yıldırım’a 1 maç, Argıncık Esnafspor’dan Durmuş Tarım’a 3 maç, Talas Anayurtspor’dan Metin Yılmaz’a 3 maç, Belsinspor’dan Samet Gümüş’e 1 maç, Palasspor’dan Emre Orhan’a 5 maç, Erkiletspor’dan Sefa Uludağlar’a 3 maç, Kocasinan Gençlikspor’dan Keremcan Yavuz’a 1 maç, Develi Erciyesspor’dan Feridun Develioğlu’na 3 maç, Enes Ahmet Kaya’ya 4 maç ve Develi Erciyesspor U18 takımı yönetici Şükrü Dost’a 75 gün hak mahrumiyeti ceza verildi. Kocasinan Gençlikspor U18 takımından Serkan Serbest’e ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sınava bu kez öğretmenler girdi

Sınava bu kez öğretmenler girdi

Aranan şahıslar polisten kaçamadı

Aranan şahıslar polisten kaçamadı

Kayseri'de aranması bulunan 147 kişi yakalandı

Kayseri'de aranması bulunan 147 kişi yakalandı

Sarar ailesinin acı günü

Sarar ailesinin acı günü

İntihar girişiminde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

İntihar girişiminde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

120 saatlik kayıtlar incelendi, 1 yıl önce çalınan araç bulundu

120 saatlik kayıtlar incelendi, 1 yıl önce çalınan araç bulundu

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

6
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'nin Kütüphanelerine Büyük İlgi

Melikgazi'nin Kütüphanelerine Büyük İlgi

Akciğer kanserinde asıl olan önlem

Akciğer kanserinde asıl olan önlem

DAHA FAZLA
Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı

Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı

Duvara Çarpan Kamyon Devrildi

Duvara Çarpan Kamyon Devrildi

Tarihi meydanda en renkli 'Pazar'

Tarihi meydanda en renkli 'Pazar'

Kayserispor 74 bin 993 taraftara oynadı

Kayserispor 74 bin 993 taraftara oynadı

Yukatel Kayserispor'a çirkin tezahürat cezası

Yukatel Kayserispor'a çirkin tezahürat cezası