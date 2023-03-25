Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, 24 Mart 2023 tarihli toplantısında Disiplin Kuruluna sevk edilen dosyaları görüşerek karara bağladı.

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  • 25.03.2023 13:42
  • Güncelleme: 25.03.2023 18:20
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Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kararları açıklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, 24 Mart 2023 tarihli toplantısında Disiplin Kuruluna sevk edilen dosyaları görüşerek karara bağladı.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Avukat Mustafa Kükürtçü başkanlığında toplandı. Hakem, Gözlemci ve Saha Komiserleri raporları ve dosya içeriğini inceleyen kurul, Kayseri Süper Amatör Küme, Kayseri 1. Amatör Küme ve U18 Ligi maçlarında yaşanan olayların dosyalarını inceleyerek karara vardı. Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu tarafından Kocasinan Ülküspor’dan Can Varol’a 3 maç, Kayseri Şekerspor’dan Mehmet Ali Öncü’ 1 maç, Devlet Karataş’a 1 maç, Kılıçaslan Yıldızspor’dan Mehmet Yıldız’a 1 maç, İncesu Gençlikspor’dan Mehmet Erciyas’a 3 maç, Sindelhöyükspor’dan Vefa Tekir’e 20 maç, M. Mert Özkara’ya 3 maç, Hakan Dede’ye 1 maç, Belsinspor’dan Samet Gümüş’e 15 maç, Serdar Öztürk’e 2 maç, Volkan Efe 2 maç, Batuhan Arı’ya 2 maç, Ensar Burgu’ya 2 maç, Yaşar Mert Erdağ’a 2 maç, Musa Uzunlu’ya 38 gün hak mahrumiyeti, Kayseri Simya Koleji’nden Samet Koçyiğit’e 3 maç, Talas Denizspor’dan Gökhan Bıyık’a 2 maç, İsmail Okumuş FK’dan Ahmet Turan Özbek 3 maç, Gençlikspor’dan Bahadır Silvan’a 3 maç, Kocasinan Şimşekspor’dan Dursun Erdem’e 3 maç, Demirspor’dan Polat Oral’a 3 maç ve Yahyalı Gençlerbirliği’nden Semih Erdoğdu’ya 3 maç ceza verildi.

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İHA

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