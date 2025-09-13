Kayseri Futbol Saha Komiserleri Derneği koordinasyon toplantısı yaptı

Profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında görev yapan Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi üyeleri Sümer Amatör Evi’nde koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Safa Menderes Civek, dernek üyeleri, TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İl Tertip Komitesi Üyeleri Melih Candan ve Murat Akgöz katıldı. Koordinasyon Toplantısında konuşan Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Safa Menderes Civek, “Bugün buraya katılım gösteren herkese teşekkür ederim. 2025-2026 sezonunda bir kadın saha komiseri ile başlamıştık. Bu sezon bir kadın saha komiserimiz daha başladı. Toplamda 32 aktif üyemiz var, bunların 13’ü bu sene başladı. Son 2 senede yanımıza 21 kişi katılmış oldu” dedi.

Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel ise, “Yeni sezonun hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah uzun yıllar birlikte çalışırız. Saha komiserleri futbolun olmasa olmaz unsurlarındandır. Kazasız belasız bir sezon diliyorum” dedi.

Son olarak söz alan TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal ise saha komiserlerine kışlık mont hediye etti. Başkan Önal, “Hepimiz sporun paydaşlarıyız. Sizler olmazdan bizler, bizler olmadan sizler olmazsınız. Sizler, bizler, futbolcular, hakemler hepimiz bu sporun paydaşlarıyız. Hepimiz Allah rızası için, çocuklarımızı farklı sıkıntılar yaşamamaları için spor yapsınlar kötü şeylere bulaşmasınlar diye” ifadelerini kullandı.

Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Safa Menderes Civek ile TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, önceki dönem Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Şinasi Acar’a plaket ve Onur Belgesi verildi.