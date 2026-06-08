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Kayseri Gastro Derneği'nden Çanakkale'de bin kişilik pastırmalı pilav

Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav, 4. Gastronomi Festivali kapsamında yaklaşık 1000 vatandaşın beğenisine sunuldu.

Kayseri Gastro Derneği'nden Çanakkale'de bin kişilik pastırmalı pilav

Türkiye Gastronomi Federasyonu’na bağlı Kayseri Gastro Derneği, yöresel lezzetleri ülkenin dört bir yanındaki insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Federasyon tarafından 6-7 Haziran tarihleri arasında Çanakkale’de 4. Gastronomi Festivali düzenlendi. Festival dolayısıyla Çanakkale’de bulunan Kayseri Gastro Derneği, şehrin benzersiz lezzeti pastırma için dikkat çeken bir tanıtım gerçekleştirdi.

Derneğe bağlı şefler, şehrin meşhur lezzeti pastırma ile pilavı kombinledi. Kayseri Gastro Derneği Başkanı Osman Taştan ve ekibi tarafından özel olarak hazırlanan pastırmalı pilav,  festival kapsamında  yaklaşık 1000 kişiye ikram edildi.

Haber Merkezi

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