  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Gastronomi Günleri Başladı: 3 Gün Sürecek 'Yiyinti Şöleni'

Kayseri Gastronomi Günleri Başladı: 3 Gün Sürecek 'Yiyinti Şöleni'

Kayseri, 24-26 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri ile lezzet dolu bir festivale ev sahipliği yapıyor. Üçüncüsü gerçekleştirilen bu etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenirken, açılış töreninde özel olarak 1 ton pastırmalı gömeç fasulyesi vatandaşlara ikram edildi.

Kayseri Gastronomi Günleri Başladı: 3 Gün Sürecek 'Yiyinti Şöleni'

Açılış töreni, Kayseri’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkararak, şehrin gastronomi alanındaki potansiyelini sergilemek amacıyla yapıldı. Etkinlik, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kapılarını açarken, katılımcılar Kayseri’nin UNESCO tescilli mutfak kültürü ile tanışma fırsatı buldu.

Gastronomi Günleri’nin açılışında, Kayseri’nin mutfak zenginliğine dikkat çekildi. Şehrin geçmişten gelen lezzetleri ve çeşitli yemek kültürü, etkinlik boyunca ziyaretçilere sunulacak. Açılışta yapılan konuşmalarda, Kayseri’nin gastronomi alanındaki önemi ve bu tür etkinliklerin şehrin tanıtımına katkısı vurgulandı.

Etkinlikte, Kayseri’nin ünlü pastırması ve diğer yerel lezzetleri öne çıkarılırken, gastronomi turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar da dile getirildi. Katılımcılar, Kayseri’nin zengin mutfak kültürünü tanıma imkanı bulacakları bu lezzet şöleninde, hem yerel hem de uluslararası düzeyde gastronomi alanında önemli bir etkinlik yaşanacak.

Kayseri Gastronomi Günleri, şehrin mutfak kültürünü tanıtmanın yanı sıra, gastronomi alanındaki sürdürülebilirlik ve gelişim için de önemli bir platform oluşturuyor. 3 gün sürecek olan bu etkinlik, Kayseri’nin lezzetlerini ve kültürel mirasını tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Göktaş: 'Kayseri, Eser ve Hizmet Siyasetinin En Güzel Karşılığı'
Bakan Göktaş: “Kayseri, Eser ve Hizmet Siyasetinin En Güzel Karşılığı”
Bakan Göktaş, Develi'de Yeni Huzurevi Temel Atma Töreni'nde
Bakan Göktaş, Develi'de Yeni Huzurevi Temel Atma Töreni'nde
Hekimlere yönelik sigara bağımlılığı tedavisi eğitimi düzenlendi
Hekimlere yönelik sigara bağımlılığı tedavisi eğitimi düzenlendi
Bakan Kurum, '500 bin konutu 2027'nin sonu, 2028'in ortalarına kadar bitirmeyi hedefliyoruz'
Bakan Kurum, “500 bin konutu 2027'nin sonu, 2028'in ortalarına kadar bitirmeyi hedefliyoruz”
Başkan Nurettin Açıkalın: 'Haksızlığa uğramak istemiyoruz'
Başkan Nurettin Açıkalın: “Haksızlığa uğramak istemiyoruz”
Kayseri'de Cumhuriyetin 102. Yılında balolu Kutlama
Kayseri'de Cumhuriyetin 102. Yılında balolu Kutlama
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!