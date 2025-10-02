Kayseri Gastronomi Günleri: Lezzetlerin Buluşma Noktası

Bu yılki etkinlik, Kayseri'nin güçlü gastronomi mirasını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı hedefliyor. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri, mutfağıyla dünya genelinde bir marka olma yolunda ilerliyor.

Gastronomi Günleri kapsamında, ünlü şeflerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Katılımcılar, şeflerin mutfak sırlarını öğrenme ve eşsiz tariflerle tanışma fırsatı bulacak. Ayrıca, etkinlik şehir ekonomisine de katkı sağlayarak Kayseri’nin gastronomideki marka değerini artırmayı amaçlıyor.

Etkinlik sırasında düzenlenecek özel yarışmalarla Kayseri'nin gastronomik yetenekleri sergilenecek. "Minik Şefler Mutfakta" sloganıyla gerçekleştirilecek anne-çocuk yarışması ve Ev Hanımları Yöresel Yemek Yarışması gibi etkinlikler, katılımcılara çeşitli ödüller sunacak. Yarışmalara katılım için başvurular, 13-17 Ekim tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphanesi'nde alınacak.

Gastronomi Günleri'nde yer almak isteyen firmalar, üreticiler ve girişimciler için sponsorluk ve stant başvuruları devam ediyor. Başvurular, 0352 220 70 90 numaralı telefondan yapılabilir.

Kayseri’nin eşsiz lezzetlerini tatmak, kültürü yaşamak ve güzel anılar biriktirmek isteyen herkes, 24-26 Ekim tarihlerinde bu büyük buluşmaya davetlidir. Bu etkinlik, sadece bir yemek festivali değil; Kayseri'nin ruhunu ve değerlerini yansıtan önemli bir organizasyondur.