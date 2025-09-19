Kayseri Gastronomi Günleri Üçüncü Kez Kapılarını Açıyor

Etkinlikte, ünlü şeflerin, yerel üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin bir araya geleceği büyük bir gastronomi şöleni planlanıyor. Kayseri’nin mutfak mirası, sucuk, pastırma, mantı, yağlama, katmer ve nevzine gibi eşsiz lezzetlerle kutlanacak.

Kayseri'nin geleneksel yemekleri, tarihi ve kültürel derinliğiyle Türkiye mutfağında önemli bir yere sahip. Bu etkinlik, Mutfak Sanatları Merkezi ile bu önemin bir kez daha taçlandırılmasını sağlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Günleri, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, katılımcılara geleneksel tatları modern sunumlarla birleştirerek farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Şehir içinden ve yurt dışından tüm gastronomi meraklıları, bu eşsiz lezzet şölenine davet ediliyor. Kayseri, bu etkinlikle birlikte dünya gastronomi haritasında hak ettiği yeri almayı amaçlıyor.