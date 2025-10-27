Kayseri Gastronomi Günleri : 'Yiyinti Şöleni'nde Yoğun Kalabalık

Gastronomi Günleri, Kayseri mutfağının Anadolu’nun kadim tatlarıyla buluştuğu bir platform oluşturdu. Atölyeler, konserler, çocuk etkinlikleri ve tadım alanlarıyla dolu bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Kayserililerin birlik ve beraberlik içinde geçirdiği bu günler, şehrin sosyal dokusunu güçlendirdi.

Aynı hafta sonu, gençlere yönelik olarak açılan BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı da büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu yeni alan, Kayseri’nin spor kültürüne dinamizm kazandırırken, gençlerin enerjisini güvenli bir ortamda değerlendirmeyi amaçlıyor. Proje, ulusal ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapma hedefiyle dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültürel etkinlikler ile gençliğe yönelik yatırımları bir araya getirerek şehrin yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu etkinlikler, Kayseri’nin sosyal ve kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.