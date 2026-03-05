Kayseri Gastronomisine Altın Madalya

Avrupa’nın farklı ülkelerinden şeflerin ve gastronomi profesyonellerinin yer aldığı yarışma dört gün boyunca yoğun bir rekabete sahne oldu. Yarışma kapsamında farklı kategorilerde hazırlanan tabaklar ve gastronomik sanat eserleri uluslararası jüri tarafından değerlendirilirken, Türk ekibi de hazırladığı ürünlerle büyük beğeni topladı.

Yarışmanın sonunda Sema Bayram tarafından hazırlanan şeker hamurundan yapılmış sanatsal çalışma, “Open Showpiece” kategorisinde Altın Madalya kazandı. Elde edilen bu başarı, Türk mutfağının yaratıcı yönünü ve gastronomik sanat alanındaki yetkinliğini bir kez daha uluslararası platformda ortaya koydu.

Türk ekibinin yarışmada elde ettiği bu sonuç, daha önce Hırvatistan ve Romanya’da gerçekleştirilen uluslararası gastronomi yarışmalarında kazanılan derecelerin ardından gelen yeni bir başarı olarak dikkat çekti. Böylece Türk mutfağının ve Kayseri gastronomisinin uluslararası gastronomi organizasyonlarında temsil edilmesi ve tanıtılması açısından önemli bir adım daha atılmış oldu.

Yarışmanın ardından Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Türk takımını Atatürk Evi’nde kabul ederek elde edilen başarıdan dolayı tebrik etti. Görüşmede Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtımının önemi vurgulanırken, gastronomi alanındaki bu tür başarıların kültürel tanıtım açısından da büyük katkı sağladığı ifade edildi. Ayrıca Selanik Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Gülcan İren de yarışma alanını ziyaret ederek Türk takımını yerinde tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

Elde edilen bu uluslararası başarı hem Türk mutfağının tanıtımı hem de Kayseri'nin gastronomi alanındaki potansiyelinin görünürlüğü açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Türk ekibi, bu tür organizasyonlara katılarak hem geleneksel lezzetleri hem de gastronomik sanat çalışmalarını uluslararası platformlarda tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.