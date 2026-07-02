Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde 2025'in En İyileri Açıklandı

Değerlendirme toplantısı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ başkanlığında cemiyetin sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Başkan Kösedağ, yarışmaların gazetecilik mesleğine katkısına dikkat çekerek şunları söyledi: “Basın camiası fedakârlık, emek ve özveri gerektiren son derece önemli bir mesleğin temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu yarışmalar meslektaşlarımızın başarılı çalışmalarını görünür kılarken, kaliteyi ve üretkenliği teşvik ediyor. Özellikle genç gazetecilerimizin daha nitelikli çalışmalara yönelmesi açısından büyük önem taşıyoruz.”

Kösedağ ayrıca, Erciyes Basın Ödülleri Töreni kapsamında yalnızca yarışmada dereceye girenlerin değil, yerel ve ulusal basında uzun yıllar hizmet etmiş gazetecilerin de ödüllendirileceğini belirtti.

Ödüllü Medya Yarışması Sonuçları