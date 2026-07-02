Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde 2025'in En İyileri Açıklandı
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel hale getirdiği 'KGC Ödüllü Medya Yarışması' sonuçlandı. Bu yıl ilk kez yeni formatla düzenlenen yarışmada, 9 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Gazeteci Yusuf Agaşe haber dalında, Mesut Bayazıt da Yılın Radyosu dalında ödüle layık görüldü.
Bakmadan Geçme
Kayseri’nin Oda Başkanları Yeniden Aday
Dünya Spor Başkenti Kayseri’de bir üzücü haber daha: Melikgazi basketbol takımı kapandı
İş Dünyasının Gizli Sorunu: Kuşaklararası Tecrübe Krizi
Güçlü Markaların Sırrı: Hikâye ve İletişim
KKTC’ye Gidenlerin En Sık Yaptığı Hatalar
Melikgazi’de Köşk Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Başlıyor
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!