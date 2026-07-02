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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde 2025'in En İyileri Açıklandı

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel hale getirdiği 'KGC Ödüllü Medya Yarışması' sonuçlandı. Bu yıl ilk kez yeni formatla düzenlenen yarışmada, 9 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Gazeteci Yusuf Agaşe haber dalında, Mesut Bayazıt da Yılın Radyosu dalında ödüle layık görüldü.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde 2025'in En İyileri Açıklandı

Değerlendirme toplantısı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ başkanlığında cemiyetin sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Başkan Kösedağ, yarışmaların gazetecilik mesleğine katkısına dikkat çekerek şunları söyledi: “Basın camiası fedakârlık, emek ve özveri gerektiren son derece önemli bir mesleğin temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu yarışmalar meslektaşlarımızın başarılı çalışmalarını görünür kılarken, kaliteyi ve üretkenliği teşvik ediyor. Özellikle genç gazetecilerimizin daha nitelikli çalışmalara yönelmesi açısından büyük önem taşıyoruz.”

Kösedağ ayrıca, Erciyes Basın Ödülleri Töreni kapsamında yalnızca yarışmada dereceye girenlerin değil, yerel ve ulusal basında uzun yıllar hizmet etmiş gazetecilerin de ödüllendirileceğini belirtti.

 

Ödüllü Medya Yarışması Sonuçları

KategoriÖdül SahibiKurumHaber Konusu
Yılın Araştırma HaberiDuygu Uludaşdemirhaberyenigündem.com“İşitme Engelli Asiye’nin Hikayesi…”
 Furkan KavukluDemirören Haber Ajansı“5 Yıldır Evden Çıkamayan 300 Kiloya Ulaşan Hastanın Hayali…”
Yılın Haber ÖdülüYusuf Ağaşegastepress.com“Kayseri’de Milyonluk Reçete Skandalı…”
Yılın TV HaberiYağmur AksoyKay TV“Glütensiz Kafe ve Çölyaklar…”
Yılın Köşe YazısıMahmut Tursunyazgazeteci.com“Ekonomide Kayseri Kadının Gücü…”
Yılın FotoğrafıErgün HaktaniyanAnadolu Ajansı“Bisiklet Almak İçin Kaynakçı Oldu…”
Yılın Görsel Tasarımı / Sayfa DüzeniDuran UruçSerbest“Erciyes Dergisi Tasarımı”
Yılın Radyo ProgramıMesut BayazıtRadyo Türk“Uyan Kayseri”
Yılın Sosyal Medya HaberciliğiZühal GürsoyTempo Medya“Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ve Yeniden Doğuş…”

Mansiyon Ödülleri

  • Yalçın Yoldaş – TV 1
  • Asuman Yiğito – Radyo Türkiyem
  • Esma Küçükşahin – Anadolu Ajansı
  • Hilal AçıkYürek – Kayseri Gazetesi
  • Ülkü Vural – Radio Life
  • Ecem Yaman – Kayseri Anadolu Haber
  • Tuğba Şahan – Etv Kayseri
 

Bu yılki yarışma, hem genç gazetecilerin cesur çalışmalarını öne çıkardı hem de deneyimli basın mensuplarının mesleğe kattığı değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin ödülleri, yerel basının gücünü ve çeşitliliğini yansıtan önemli bir gösterge oldu.

Haber Merkezi

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