Kayseri, Gazze İçin Meydanlarda

Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırının ardından Kayseri’de vatandaşlar meydana çıkarak Filistin için dualar etti.

Kayseri Cumhuriyet Meydanına toplanan, kadınlı erkekli kalabalık tarafından ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılıp, İsrail Katliamlarına yönelik hükümet göreve davet edildi.

İsrail tarafından Filistin’e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulmasının ardından Kayseri’de vatandaşlar meydana çıktı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edilirken, İsrail’e ise tepki gösterildi.

KAHROLSUN İSRAİL

KAHROLSUN AMERİKA

ORDU GÖREVE - MEHMETÇİK GAZZEYE

Gibi sloganlar atan kalabalık, gecenin geç saatlerine kadar meydandan ayrılmadı.