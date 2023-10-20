Kayseri Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Seçimleri Yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Koordinasyonunda, İl Genç Girişimciler ve İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Üyeliği seçimleri Kayseri Sanayi Odası'nda yapıldı.

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  • 20.10.2023 10:06
  • Güncelleme: 20.10.2023 10:26
Kayseri Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Seçimleri Yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Koordinasyonunda, İl Genç Girişimciler ve İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Üyeliği seçimleri Kayseri Sanayi Odası’nda yapıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde Kayseri İl Genç Girişimciler ve Kayseri İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeleri belirlendi. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyeliğine, Faruk Sarıalp, Emre Özkaya, Arda Aksoy, Mehmet Çarşıbaşı, Hakan Mazhar Koç ve Ahmet Hamdi Sönmez seçilirken, Kayseri Ticaret Odası koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Asil Üyeliğine ise KAYSO’yu temsilen, Gülhan Dülgeroğlu ve Esma Pehlivan seçildi. İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyelerinin kesinleşmesinin ardından, icra komitesi üyelerinin oyları ile İl Kadın Girişimciler Kurulu ve İl Genç Girişimciler Kurulu yeni başkanları seçilecek. Seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, listeye giren komite üyelerini tebrik ederek başarılı bir çalışma dönemi dilerken, önceki dönem İcra Komitesi Başkanı Serdar Özkaya ve İcra Kurulu Üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyüksimitci, 2007 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde oluşturulan kurulların, 81 ilde oda ve borsaların koordinasyonunda projeler gerçekleştirdiğini belirterek, kurulların Türkiye’de girişimciliği özendirdiğini ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük ettiklerini söyledi.

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İHA

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