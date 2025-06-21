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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünün yaz sezonu başladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünün yaz sezonunun başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, 'Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübümüz çalışmalarına yıl boyu devam ediyor, bugün yaz sezonun açılması ve kulübümüze yeni almış olduğumuz araç için dualar ederek, kurbanımızı kestik' dedi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünün yaz sezonu başladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübünde yaz sezonun başlaması ve Kulübe yeni araç alınması maksadıyla dualar edilerek, kurban kesildi. Konuya ilişkin Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübümüz çalışmalarına yıl boyu devam ediyor, bugün yaz sezonun açılması ve kulübümüze yeni almış olduğumuz araç için dualar ederek, kurbanımızı kestik. Okulların tatile girmesi ile birlikte tüm çocuk ve gençlerimizi tesislerimize bekliyor, sporla dolu verimli ve başarılı bir sezon geçmesini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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