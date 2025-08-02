Kayseri genelinde bölgesel yağışlar devam ediyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nde görevli Meteoroloji Uzmanı Damla Sarıbek, hava durumu hakkında bilgiler verdi. Temmuz ayında mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşandığını belirten Sarıbek, “Geçtiğimiz hafta Temmuz ayı ortalamalarına göre yüksek sıcaklıklar yaşadık. Mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde sıcaklıklar meydana geldi. Özellikle pazartesi günü en yüksek sıcaklığımızı kaydettik, 40,8 derece olarak. Bu haftanın en yüksek sıcaklığını kaydettik. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri de Kayseri olarak, oldukça sıcak havalar, sıcaklıklar gördük. Bu hafta Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü de uzun yıllar Temmuz ayı maksimum sıcaklık ortalamalarının da üzerine çıktık. Önümüzdeki haftaya gelecek olursak Cumartesi günü bölge genelinde, Kayseri genelinde bir yağış bekliyoruz. Bununla birlikte de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına gelmesi bekliyoruz. Hava sıcaklıklarımız, yaklaşık 35 derecelerde olacak. Sıcaklıklara gelecek olursak Cumartesi günü en düşük 18, en yüksek 34 derece. Pazar günü en düşük 18, en yüksek 34 derece. Pazartesi günü en düşük 18 en yüksek 35 derece. Salı günü en düşük 18, en yüksek 35 derece. Çarşamba günü ise en düşük 18, en yüksek 33 derece olacağını tahmin ediyoruz. Yani yağışla birlikte de biraz bir nefes alacağımız sıcaklıklara döneceğiz açıkçası” ifadelerini kullandı.

Hafta sonu için hava durumu hakkında bilgiler veren Meteoroloji Uzmanı Sarıbek, “Bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 34 derece maksimum sıcaklıklar göreceğiz. Yani mevsim normalleri civarında sıcaklıklar seyredecek. Cumartesi günü dediğim gibi öğleden sonra yağışlar görebiliriz Kayseri genelinde. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde. Rüzgarımızda da çok önemli bir şey yok. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette. Bununla birlikte dediğim gibi bir tık rahatlayacağız yani sıcaklık olarak geçtiğimiz haftaya göre. Bu hafta pazartesi, salı ve çarşamba günü yani Kayseri geneli ile ilçelerde baz alacak olursak genel olarak bir rekorlar mevcut evet. Ama asıl değerleri genel müdürlüğümüz yayınlayınca öğreneceğiz” açıklamasını yaptı.