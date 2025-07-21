Kayseri Gerçek Gündem Gazetesi yayın hayatına başladı
Günlük haberlerin baş sayfa mizanpajından oluşan haftalık yerel haber gazetesi Kayseri Gerçek Gündem'in ilk sayısı yayınlandı.
Kayseri'nin yerel aktüel haberlerinin günlük olarak mizanpajlı sayfalarının bir araya gelmesiyle oluşan haftalık Kayseri Gerçek Gündem gazetesi Netform A.Ş. tesislerinde hazırlanıp Ahmet Eren Gerçek sorumluluğunda yayınlanıyor.
Aynı zamanda günlük olarak hazırlanan ve dijital olarak paylaşılan mizanpajlı sayfaların haftada bir basımı yapılarak okuyucuya ulaştırılıyor.