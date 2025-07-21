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Kayseri Gerçek Gündem Gazetesi yayın hayatına başladı

Günlük haberlerin baş sayfa mizanpajından oluşan haftalık yerel haber gazetesi Kayseri Gerçek Gündem'in ilk sayısı yayınlandı.

Kayseri Gerçek Gündem Gazetesi yayın hayatına başladı

Kayseri'nin yerel aktüel haberlerinin günlük olarak mizanpajlı sayfalarının bir araya gelmesiyle oluşan haftalık Kayseri Gerçek Gündem gazetesi Netform A.Ş. tesislerinde hazırlanıp Ahmet Eren Gerçek sorumluluğunda yayınlanıyor.

Aynı zamanda günlük olarak hazırlanan ve dijital olarak paylaşılan mizanpajlı sayfaların haftada bir basımı yapılarak okuyucuya ulaştırılıyor.

Haber Merkezi

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