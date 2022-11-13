KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Sonbaharın bütün renklerini görmek isteyenler Ortaseki'ye gidiyor

 Erciyes'in yanı başında bulunan Ortaseki Ormanları, bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Sebebi ise, bu mevsimde ormandaki ağaçların ortaya çıkardığı renk cümbüşü. Yürüyüş rotalarının da olduğu yerde vatandaşlar, spor yapmanın yanı sıra doğa ile baş başa kalmanın ve harika sonbahar fotoğrafları çekmenin zevkini yaşıyor. 

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  • 13.11.2022 09:35
  • Güncelleme: 13.11.2022 09:35
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Sonbaharın bütün renklerini görmek isteyenler Ortaseki'ye gidiyor

Hacılar ilçesi Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Ortaseki Ormanları, şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunuyor.  Dileyenler Hisarcık ya da Hacılar yolu üzerinden levhaları takip ederek bölgeye ulaşabilir. 

Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler, okulların da ara tatile girmesiyle birlikte vakitlerini keşfedilmeyi bekleyen Ortaseki Ormanları’nda, ağaçların arasında yürüyerek geçirebilir. Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak yeri olan Ortaseki, herkesin görmesi gereken yerlerin başında geliyor. Şehrin gürültüsünden uzakta, tabiatın sonbahar için sunduğu tüm renklerin arasında yürüyüş yapabilirsiniz. Bisiklet parkurları da, bisiklet tutkunlarına gezi fırsatı sunuyor.

Fotoğrafçılıkla uğraşanlar için ise Ortaseki, sonbahar karelerinin ölümsüzleştirildiği mekanların başında geliyor. Kısacası, her yaştan insan, burada doğanın ve sonbaharın tüm cömertliğini bir arada görme şansı buluyor. 

ORTASEKİ ORMANLARI ULAŞIM

Kayseri şehir merkezinden gelmek isteyenler, Kayseri Ulaşım A.Ş. sitesine ‘Hacılar Beğendik Çiftlik’ yazarak otobüs saatlerini ve güzergahın görebilir. Detaylı bilgi için 153 Kayseri Ulaşım hattından otobüs sefer ve saatleri hakkında da bilgi almak mümkün.

Pazar gününü Ortaseki Ormanları’nda değerlendirmek isteyen doğa tutkunları için yarın hava genel olarak güneşli olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 9, en düşük ise 3 derece olması bekleniyor.

1ha

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