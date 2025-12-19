Kayseri Girişimcilik Zirvesi'nde Genç Girişimcilere Destek

Etkinlik Detayları

- Yer: İl Halk Kütüphanesi

- Katılımcılar: Kayseri Valisi, AK Parti İl Başkanı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü, Girişimci ve Yöneticiler Derneği Başkanı ve birçok genç girişimci.

Başkan Memduh Büyükkılıç, girişimciliğin önemine vurgu yaparak, Kayseri'nin girişimciliğin merkezi haline geldiğini belirtti. Ayrıca, "Girişimci Kütüphanesi" projesinin önemine değinerek, bu tür organizasyonların gençler için fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Vali'nin Teşekkürü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Halk Kütüphanesi'nin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan, bu projenin bütçesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını ve bu tür eserlerin topluma katkı sağladığını vurguladı.

Zirvenin Amacı

Girişimcilik Zirvesi, gençlere ilham vermek ve yerel potansiyeli güçlü iş modelleriyle buluşturmak amacıyla düzenlendi. Bu etkinlik, vizyon, deneyim ve ilhamın bir araya geldiği özel bir buluşma olarak öne çıkıyor.