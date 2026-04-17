Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları: 'Ateş hepimizin hanesine düştü'

Yurdakul, yıllardır "muasır medeniyet" maskesi altında dayatılan eğitim sisteminin, nesilleri manevi bir boşluğa iterek kimliksizliğe sürüklediğini belirtti. "Kesintisiz ve zorunlu eğitim" adı altında çocukların en verimli yıllarının heba edildiğini ifade eden Yurdakul, herkesin akademik bir kariyere zorlanmasının, bireylerin yeteneklerini geliştirmesine engel olduğunu söyledi.

Açıklamada, manevi bilinci dışlayan bu sistemin, gençlerin ruhsal gelişimini olumsuz etkilediği ve toplumsal şiddeti artırdığına dikkat çekildi. Yurdakul, Turgut Cansever’in sözlerine atıfta bulunarak, "Şehirleri imar ederken nesilleri ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesiller imar ettiğiniz şehirleri imha eder," ifadesini hatırlattı.

Öneriler:

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, eğitim sisteminin yeniden ele alınması için şu önerileri sundu:

- Zorunlu Eğitim ve Sınav Sistemi: 12 yıllık zorunlu eğitimin tartışılması gerektiği, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre daha esnek eğitim modellerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

- Medya ve Dijital Platformlar: Uzun ekran sürelerinin etkilerinin göz ardı edilemeyeceği, medya içeriklerinin daha etkin bir şekilde denetlenmesi gerektiği belirtildi.

- Aile Kurumu: Ebeveynlerin çocuklarıyla kurduğu iletişimin niteliğinin artırılması gerektiği ifade edildi.

- Sosyal Alanlar: Gençlerin sosyalleşebileceği güvenli alanların oluşturulması için sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi gerektiği kaydedildi.

Yurdakul, toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunarak, "Yarın çok geç kaldık dememek için bugün harekete geçmek zorundayız. Biz hazırız. Harekete geçelim. Hemen şimdi," dedi.

Ayrıca, açıklamada, menfur bir saldırıda hayatını kaybeden öğrencilere ve öğretmene Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilekleri ile yaralılar için acil şifalar istendi. Yurdakul, ilgili bakanlıkları göreve davet ederek, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, toplumun geleceği için harekete geçmeye çağırıyor.