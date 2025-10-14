Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş: 'Gazze Halkı Güçle Korunmalı'

Açıklamada, İsrail’in 735 gün süren saldırıları sonucunda 80 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 150 bin kadar insanın yaralandığı ve birçok insanın engelli kaldığı ifade edildi. Ayrıca, camiler, kiliseler, okullar ve hastanelerin bombalandığı, Gazze’nin ise moloz yığını haline geldiği vurgulandı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

1. Hayatını Kaybedenleri Anıyoruz: "Ateşkesle sona eren katil İsrail’in Gazze katliamında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

2. Kuvayi Milliye’yi Selamlıyoruz: "Vatanlarını savunan Filistin ve Gazze’nin Kuvayi Milliyesi Hamas’ın onurlu evlatlarını sevgiyle minnetle selamlıyoruz."

3. Destek Sözümüz: "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Gazze’de Filistin’in yanında olmaya devam edeceğiz."

4. Anlaşmanın Korunması Talebi: "Kurulduğu günden beri işgal ve soykırım yapan İsrail’in durdurulması için, anlaşmanın garantörü devletlerin Gazze ve Filistin’e askeri güç göndermesini ve anlaşmayı korumalarını talep ediyoruz."

5. Seferberlik Çağrısı: "Başta Türkiye olmak üzere, halkı Müslüman olan devletlerin Gazze ve Filistin’de harap olan yerleri yeniden ayağa kaldırmak için seferberlik başlatmasını talep ediyor, bizler de gücümüz oranında bu seferberliğe yardımcı olacağımızı taahhüt ediyoruz."

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, uluslararası kamuoyuna seslenerek, Gazze halkının korunması ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.