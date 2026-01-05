Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı ve uzun zaman MazlumDer Şube Başkanlığı yapan Ahmet Taş kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hayatını kayneden Ahmet Taş için Hulusi Akar Camiinde kılınan ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bazı ilçe belediye başkanları ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taş’ın cenazesi daha sonra Asri Mezarlıkta bulunan kabristana defnedildi.