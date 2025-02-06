Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları: 'Gazze Müslümanların Öz Yurdudur'

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, bu duruma sert bir tepki göstererek, "Hiçbir aklın ve vicdanın asla kabul edemeyeceği bu yaklaşım ve düşünceyi asla kabul etmiyoruz. Adalet, vicdan ve insanlık adına şiddetle kınıyoruz," dedi.

Taş, Gazze ve Filistin'in Müslümanların öz yurdu olduğunu ve İsrail tarafından emperyalist batının desteğiyle işgal edildiğini belirterek, "Bu haksız, adaletsiz ve insanlık dışı işgalin son bulması için tüm İslam dünyasını ve insanlık vicdanını güçlerini birleştirip işgalcilere karşı mücadele etmeye ve insanlığa sahip çıkmaya davet ediyoruz," şeklinde konuştu.