Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları: 'Gazze Müslümanların Öz Yurdudur'
Gazze'de Aksa Tufanı ile başlayıp 471 gün süren kanlı İsrail saldırıları, İsrail ve Hamas arasında yapılan anlaşma ile sona ermesinden sonra ABD'de ikinci defa başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Gazze halkının Mısır ve Ürdün'e sürgün edileceğini ve Gazze'nin İsrail'e teslim edileceğini belirtmesi üzerine Kayseri Gönüllü Kuruluşları tepki göstererek, 'Gazze Müslümanların öz yurdudur' dedi.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, bu duruma sert bir tepki göstererek, "Hiçbir aklın ve vicdanın asla kabul edemeyeceği bu yaklaşım ve düşünceyi asla kabul etmiyoruz. Adalet, vicdan ve insanlık adına şiddetle kınıyoruz," dedi.
Taş, Gazze ve Filistin'in Müslümanların öz yurdu olduğunu ve İsrail tarafından emperyalist batının desteğiyle işgal edildiğini belirterek, "Bu haksız, adaletsiz ve insanlık dışı işgalin son bulması için tüm İslam dünyasını ve insanlık vicdanını güçlerini birleştirip işgalcilere karşı mücadele etmeye ve insanlığa sahip çıkmaya davet ediyoruz," şeklinde konuştu.