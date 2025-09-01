Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan Çağrı: 'Çıplaklık ve teşhircilik önlenmeli'

Başkan Taş, bireylerin mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, çıplaklık ve teşhirin sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda toplumda taciz ve saldırıların artmasına neden olduğunu dile getirdi. Bu tür davranışların, kamu görevlilerinin görevlerini güven içinde yapmalarını engellediğini ve toplum barışını tehdit ettiğini açıkladı.

Yasal Düzenleme Talebi

Taş, çıplaklık ve teşhircilik konusunun önlenmesi için acil yasal düzenlemelerin TBMM'ye sunulmasını ve kabul edilmesini talep etti. Bu tür faaliyetlerin, toplumun içten çürütülmesine ve nesillerin zarar görmesine yol açtığını belirten Taş, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve milletvekillerini harekete geçmeye davet etti.

Ahmet Taş, bu çağrısıyla toplumsal değerlerin korunması ve geleceğin güvence altına alınması için birlik olma çağrısında bulundu.