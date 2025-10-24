  • Haberler
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İçkili Mekanların Kapatılması İçin Çağrı

Kayseri'de artan nüfusla birlikte, içkili mekanların sayısının da hızla arttığına dikkat çeken Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, bu duruma tepki gösterdi. Dernek başkanı Ahmet Taş, özellikle gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratan, şehir merkezinde ve meskun mahal alan içinde bulunan içkili mekanların ruhsatlarının bir an önce iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Esenyurt Mahallesi'nde Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda ve Talas ilçesi Ali Dağı yamacında açılan içkili mekanların, toplumda kötü alışkanlıkları teşvik ettiğini belirten Taş, bu mekanların görünür yerlerde faaliyet göstermesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Taş, "Bu mekanlar, Kayseri halkını rahatsız etmekte ve toplumu derinden etkilemektedir. Yetkili belediye ve kurumlarımızı, bu tür zararlı alışkanlıkları teşvik eden mekanların ruhsatlarını iptal etmeye davet ediyoruz." dedi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, toplumun huzurunu ve aile yapısını korumak adına yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

