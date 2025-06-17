Kayseri Gönüllü Kuruluşları'ndan İsrail Saldırılarına Tepki

Açıklamada, Aksa Tufanı hareketinden bu yana, Gazze ve Filistin'de 60 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 100 bini aştığı belirtildi. Gazze'nin harabeye döndüğü ve bölgedeki insani durumun içler acısı olduğu ifade edildi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, Batı dünyasının, özellikle ABD ve Avrupa Birliği'nin, İsrail'in katliamlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Orta Doğu'daki bazı liderlerin, İsrail ile ticari anlaşmalar yaparak bu durumu daha da kötüleştirdiklerini vurguladı.

Dünyanın süper güçleri olan Rusya ve Çin'in de olaylara sessiz kalarak dolaylı suç ortaklığı yaptığını dile getiren Taş, Türkiye'nin ise diplomatik yollarla Gazze'deki katliamların sona ermesi için çaba gösterdiğini ancak somut bir başarı elde edemediğini ifade etti.

Açıklamada, Gazze'ye ulaşmak isteyen uluslararası aktivistlerin Mısır'da toplandığı ve Refah Sınır Kapısı'nı aşarak bölgeye ulaşma çabası içinde olduğu belirtildi. Taş, bu aktivistlere destek vererek, hayatını kaybedenleri rahmetle andı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Son olarak, İsrail ve onun destekçileri olan ABD, AB gibi ülkelerin lanetlendiği basın açıklamasında, bu katliamların sona ermesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği mesajı verildi.