Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği'nde Yeni Başkan Mehmet Yurdakul Göreve Başladı

Diyanet-Sen Kayseri Şube Başkanımız Mehmet Yurdakul, Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Seçildi

Kayseri sivil toplum kuruluşlarımızın çatı kuruluşu olan Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğimizin kıymetli başkanı Merhum Ahmet Taş’ın vefatının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, Diyanet-Sen Kayseri Şube Başkanımız Mehmet Yurdakul, oy birliği ile dernek başkanlığına seçilmiştir.

Toplantı öncesinde, geçtiğimiz günlerde ebediyete irtihal eden merhum Ahmet Taş başkanımız rahmetle anıldı. Ahmet Taş; sadece bir başkan değil, birleştirici gücüyle, hayırsever kişiliğiyle ve hizmeti her daim şiar edinen dava adamlığıyla Kayseri’nin gönlünde müstesna bir yer edinmişti. Onun bıraktığı hizmet sancağı, yine aynı kararlılıkla dalgalanmaya devam edecektir.

Merhum Ahmet Taş’ın vefatı sonrası yönetim kurulundaki eksiklik, yedek üye Sayın Ahmet Yurtlu’nun asil üyeliğe davet edilmesiyle tamamlanmış; ardından 09.01.2026 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında seçim aşamasına geçilmiştir. Başkan Vekili Mehmet Karakaş başkanlığında toplanan yönetim kurulu, Diyanet-Sen Kayseri Şube Başkanımız Mehmet Yurdakul’u oy birliği ile Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği’nin yeni başkanı olarak belirlemiştir.

Başkanımız Mehmet Yurdakul, seçimin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Şehrimizin manevi mimarlarından, nezaketi ve hizmet aşkıyla hepimize örnek olan Merhum Ahmet Taş başkanımızın ardından bu görevi devralmak büyük bir sorumluluktur. Şahsıma teveccüh göstererek bu kutlu görevi layık gören başta Yönetim Kurulu üyelerimize, desteklerini esirgemeyen tüm Sivil Toplum Kuruluşu başkanlarımıza ve gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. Diyanet-Sen ailesi olarak, şehrimizin kültürel ve manevi değerlerini yüceltmek için sivil toplum kuruluşlarımızla el birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.”

Alınan karar, 09.01.2026 tarih ve 53 sayılı karar defterine işlenerek resmileşmiştir.

Bu bayrak değişiminin Kayseri’mize ve tüm gönüllü kuruluşlarımıza hayırlı olmasını diler, Merhum Ahmet Taş başkanımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yeni başkanımız Mehmet Yurdakul’a üstün başarılar dileriz.