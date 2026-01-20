Kayseri Gönüllü Kuruluşlar'ın Yeni Başkanı Mehmet Yurdakul

Ahmet Taş'ın vefatından sonra Gönüllü Kuruluşlar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Diyanet Sen Kayseri Şube Başkanı olan Mehmet Yurdakul, 120'den fazla vakıf ve derneği temsil eden Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği'nin başkanı oldu.

Mehmet Yurdakul'u Tanıyalım

1971 yılında Yahyalı Çubuklu Köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yahyalı’da tamamladı. 1989 yılında Yahyalı İmam Hatip Lisesi’nden, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans bölümünden mezun oldu.

1991 yılında Erzurum Tekman Çevirme Mahallesi Handekan Cami imam hatibi olarak atandı. Cami görevlisi ve Kur’an kursu öğreticisi olarak Kırşehir Akpınar Karaova Camii’nde 5 yıl, Kayseri Kocasinan Yeni Mahalle Meydan Camiinde 19 yıl görev yaptı. 2016 yılından beri de Kayseri Kocasinan Şirinevler Camii’nde görev yapmaktadır. 2010 yılında Diyanet-Sen Kayseri Şubesi mevzuattan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak sivil topluma ilk adımını attı.

Aynı zamanda Kayseri’deki Gönüllü Kültür Kuruluşlarına bağlı yardım derneklerinin bünyesinde ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetlerinde bulundu.

2022 Ocak ayında Yönetim Kurulu kararı ile Diyanet-Sen Kayseri Şubesi Başkanlığı’na geldi. Yine 2022 Ekim ayında yapılan seçimlerde güven tazeleyerek yeniden Diyanet-Sen Kayseri Şube Başkanlığı’na seçildi. 2 dönem Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2026 Ocak ayında Ahmet Taş Hocamızın vefatından sonra Yönetim Kurulu Kararı ile Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanlığı kendisine tevdi edildi. Halen bu görevleri aktif olarak yürütmekte olan Mehmet Yurdakul evli ve 3 çocuk babasıdır.