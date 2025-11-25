Kayseri Gönüllü Kuruluşlarda Başkan Ahmet Taş güven tazeledi

# Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları 3. Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Güven Tazeledi

Saat 10:00'da başlayan toplantıda, divan başkanlığına Burhan Karamustafaoğlu, katip üyeliklere ise Mehmet Emin Aslantürk ve Mehmet Hüsrevoğlu seçildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile açılışı yapılan genel kurulda, gönüllü kuruluşlar başkanı Ahmet Taş, kuruluşun tarihine ve misyonuna dair önemli bilgiler paylaştı. Taş, konuşmasında şu noktalara dikkat çekti:

- Gönüllü kuruluşların 1985'li yıllarda bir grup kanaat önderi tarafından kurulduğunu,

- 28 Şubat askeri darbesi ve 15 Temmuz darbe kalkışmasında millet iradesinin yanında durarak önemli bir sınav verdiklerini,

- Hukuk çerçevesinde kalarak, farklılıkları bir zenginlik olarak görerek birçok sivil kurumu bir araya getirdiklerini,

- Kurumların birbirlerinin tecrübelerinden ve imkanlarından faydalanarak topluma hizmet etmeye çalıştıklarını,

- Geçmişte Prof. Dr. Nihat Bengisu, Bekir Yıldız, Dr. Kemal Hasbahçeci ve Dr. Mustafa Özküçük tarafından kurulan kuruluşun, bugün 100'ün üzerinde bir sayıya ulaştığını,

- Prof. Dr. Nihat Bengisu, Av. Kadir Hikmet Beyazıt, Ahmet İlhan ve Ahmet Taş’ın kuruma başkanlık yaptığını, Erol Ünlü’nün de uzun yıllar sekreterlik görevini sürdürdüğünü belirtti.

Ahmet Taş, sözlerinin sonunda vefat eden kuruculara Allah’tan rahmet dileyerek, hayatta olan kurucu ve başkanlar ile sekreter Erol Ünlü’ye hayırlı ve bereketli ömürler temennisinde bulundu.

Toplantının ilerleyen bölümünde, üyelerden Mehmet Hüsrevoğlu, Gönüllü Kuruluşların kuruluşu, kurucuları ve önemini vurgulayan bir selamlama konuşması yaptı. Ardından, yönetim ve denetim kurulu seçimlerine geçildi. Yapılan seçimler sonucunda, aşağıda belirtilen üyelerin tamamının oylarıyla Gönüllü Kuruluşlar yönetim ve denetim kurulları oluşturuldu.

Bu genel kurul, Kayseri'deki gönüllü kuruluşların birlik ve beraberliğini pekiştirirken, gelecekteki projelere dair umutları da artırdı.

Yönetim Kurulu Asil

1- Ahmet TAŞ (Başkan)

2- Mehmet KARAKAŞ (Bşk.Yrd)

3- M. Soner BEŞPARMAK (Muhasip – Üye)

4- Mehmet TOPUZ (Sekreter)

5- Mehmet YURDAKUL (Üye)

6-Nadir MERMER (Üye)

7-Nazım AKARSU (Üye)