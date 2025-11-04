Kayseri Gönüllü Kuruluşları, Kosova'daki zulmü Gazze ve Sudan dramı dile getirdi

28 Şubat Zulmü Şimdi de Kosova’da

Ahmet Taş, 28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye’de yaşanan post-modern darbenin izlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve şimdi de Kosova’da yeniden belirdiğini vurguladı. Kosova Yüksek Mahkemesi tarafından alınan karar ile Müslüman öğrencilerin başörtüsü ile okula giremeyeceklerinin duyurulmasının kabul edilemez olduğunu belirten Taş, Kosova Millet Meclisi’ni bu kararı gözden geçirmeye davet etti.

Gazze’den Sonra Sudan’da da Soykırım Başladı

Taş, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de devam eden çatışmalara dikkat çekerek, ABD destekli İsrail saldırılarında 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Sudan’daki durumu da ele alan Taş, orada da benzer bir soykırımın yaşandığını ve bu durumun durdurulması için Afrika Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nı sorumluluk almaya çağırdı.

Garantörler Gazze’ye Sahip Çıksın

9 Ekim 2025 tarihinde ilan edilen ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sürdüğünü belirten Taş, Türkiye ve diğer garantör devletlerin derhal harekete geçerek bu saldırılara son vermesi gerektiğini vurguladı.

PKK’nın Ülkemizi Terk Etmesi Çabalarının Sonucu

Taş, 1984’ten bu yana PKK terör örgütünün ülke üzerinde yarattığı tahribatı dile getirerek, terörün sona ermesi için atılan adımları desteklediklerini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde başlatılan terörsüz Türkiye çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Taş, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etmesinin önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Sonuç

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak, barış, kardeşlik ve birlik mesajı veren Taş, "Kahrolsun terör, kahrolsun emperyalistler!" diyerek, toplumun farklı kesimlerini bu mücadeleye destek vermeye çağırdı.