Kayseri Gönüllü Kuruluşları'ndan 'Diyarbakır Anneleri'ne destek

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği Başkanı Ahmet Taş, Kayseri Cumhuriyet Meydanı Filistin Dayanışma Çadırında yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Genç ve çocuk yaştaki evlatları kandırılarak PKK kamplarına götürülen yüreği yanık annelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlatlarına kavuşma eyleminin üzerinden 6 koca yıl geçti.

Yaz kış, yağmur kar, soğuk sıcak demeden bir an önce evlatlarına kavuşmak için 6 yıldan bu yana bıkmadan usanmadan yapılan eylemler sonucu 50’ye yakın anne evladına kavuştu, hasreti dindi.

Bizler Kayseri gönüllü kültür kuruluşları ve Erciyes kadın platformu olarak!

Diyarbakır’ın dışında başka illerde de eylem yaparak PKK’nın elindeki evlatlarına kavuşmak için her türlü zorluğa katlanarak, altı yıldan bu yana bıkmadan usanmadan eyleme devam eden anneleri saygıyla selamlıyor, destekliyoruz. Bu evlat hasreti ile yüreği yanan annelerin de bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor, evlatlarına kavuşan anneleri tebrik ediyor, gözünüz aydın olsun diyoruz.

YENİ ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN OKULLAR SORUNSUZ ÖĞRETİM GÖRSÜN

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda eğitim öğretim bu hafta itibari ile başladı. Diğer sınıflar ise önümüzdeki hafta öğretime başlayacaklar.

Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak yeni öğretim yılının başlaması münasebetiyle şu hususlara dikkat çekmeyi sorumluk olarak değerlendiriyoruz.

a) Okullarda olması muhtemel akran zorbalığına karşı mutlaka caydırıcı tedbirler alınarak uygulanmaya konulmalı.

b) Olması muhtemel ırkçı ve etnik ayrımcı olaylara karşı, caydırıcı tedbirler alınmalı.

c) Sosyal medya kullanımı ve bu yolla gelecek zararlara karşı, derslerde cep telefonu kullanımına yasaklanma getirilmeli

d) Okul önlerinde öğrencilerin sıkça uğradığı, vakit geçirdiği mekanlarda, fuhuş uyuşturucu ve cinsiyetsizleştirme mafyalarına karşı caydırıcı tedbirler alınarak uygulanmaya konmalı.

2024 - 2025 Eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz ."

